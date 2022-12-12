село Нижний Балыклей, село Нижний Балыклей, Быковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Нижний Балыклей

Быковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
319Нижне-Балыклейский, х. к.при Волгском займище и оз. Безымянном.1336060243230
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Быковская волость
101. Нижне-Балыклейское (Терновая-Балка), при ерике Терновой Балке, дворов 200, жителей 1120, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Быковский район
13621Нижний Балыклейсело49°30,0' с.ш.45°08,0' в.д.M-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Быковский муниципальный район, Верхнебалыклейское сельское поселение
18604408106с Нижний Балыклейсело
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