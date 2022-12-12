Антипинская
Холмогорский уезд, Архангельская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1958Антипинская (Карпова), д.при оз. Обозеро.21011041121Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
572. Антипинская, деревня бывшая государственная, при озере Обозере, дворов 4, жителей 24, земская почтовая станция