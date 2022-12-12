деревня Лайзаны, деревня Лайзаны, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Лайзаны

Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Узульмуйжская волость
1ЛайзаныдеревняЛоси, озероКампишского, старообрядческогоУзульмуйжскому сельскому обществу30

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts
Laizāni100179932ciemsEKS
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