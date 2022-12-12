Кабаланы
Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1954Бикбулатова (Кабаланов Куст), д. каз.при овраге Кабалане.43548144134Мечеть магометанская. Почтовая станция. Этап.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1135. Бабалоны (Бикбулатова, Кабалопов Куст), деревня бывшая государственная, дворов 62, жителей 356, мечеть, больница, почтовая станция, постоялый двор
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Бикбулатова, Чирки-Кильдуразовскойсм. Кабаланов Куст.Показать скан
Кабаланов Куст (Кабаланы, Бикбулатова), Чирки-Кильдуразовскойтатары558Показать скан
Кабаланы, Чирки-Кильдуразовскойсм. Кабаланов Куст.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
158817Кабаланыдеревня55°08'48°14'N-39-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Буинский муниципальный район, Черки-Кильдуразское сельское поселение
92618483136д Кабаланыдеревня
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