село Сандыктау, село Сандыктау, Сандыктауский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Сандыктау

Сандыктауский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Сандыктавский станичный юрт
122Сандыктавская ст., стан. правление Всех дворов: 200. 1370Лошадей: 715. Рогатого скота: 280. Овец: 800. Коз: 95.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Сандыктауский район, Сандыктауский сельский округ
село СандыктауСандықтау а.116455100
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