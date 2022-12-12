Белавино
Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
190. Белавина, деревня бывшая государственная, при реке Поленове, дворов 24, жителей 144, волостное правление (уездный город в 20 верстах), школа, 2 лавки. В 3 верстах — Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
1Белавино (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Белавинского3335748215619—2земледелие——озеро Белавинское.Часовня, школа, волостное правление, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58858Белавинодеревня58°34'00"33°54'00"O-36-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49606413111д Белавинодеревня