посёлок при станции Загустай, посёлок при станции Загустай, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Загустай

Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Селенгинский округ, Правление пятой сотни 5-го полка
1008Загустай уроч.Крестьянских дворов: 32. Всех дворов: 32. 193

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Селенгинский район
203248Загустайпос.ст.51°19'с.ш.106°29'в.д.M-48-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Селенгинский муниципальный район, Городское поселение город Гусиноозерск
81648101111п.ст Загустайпоселок при станции (поселок станции)
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