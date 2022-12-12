деревня Ипатово, деревня Ипатово, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Ипатово

Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12313Ипатовская, д. каз.при рч. Пожеге.15226235138143
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Часовская волость
Ипатовская15440

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Часовская волость
1962. Ипатовское (Ипат-дор), село бывшее государственное, при реке Пожеге, дворов 47, жителей 296, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Сыктывдинский район
168396Ипатоводеревня61°52'50°03'P-39-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Сыктывдинский муниципальный район, Сельское поселение Слудка
87628445121д Ипатоводеревня
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