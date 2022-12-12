село Сеньковка, село Сеньковка, Київська область (на 2018) — Familio

Сеньковка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3174Сеньковка, с. казач.при рч. Волнище.5515131387411Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Бориспольская волость
704. Сеньковка, село бывшее государственное, при речке Красиловке, дворов 182, жителей 874, церковь православная, питейный дом, 17 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Иваньковская волость
2.0Сеньковка селоСеньковское казенных крестьян14542592713616907211411

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10689Сеньківкаселоцентр сільської радир-н Бориспільськийсільрада Сеньківська
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