село Шеншиновка, село Шеншиновка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Шеншиновка

Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
535Шиншиновка (Шеншинка, Ивановка), слоб. вл.при протоке рч. Репьевки (Арепьевки).2516107557535Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Успенская волость
216. Шеншиновка (Ивановка), слобода бывшая владельческая, дворов 150, жителей 1258, церковь православная, 2 лавки, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Волоконовский район
116071Шеншиновкасело50°34'38°04'M-37-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Волоконовский муниципальный район, Репьевское сельское поселение
14630428111с Шеншиновкасело
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