деревня Бабино, деревня Бабино, Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Бабино

Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11081Бабино (Никольское), с. вл.при прудах и колодцах.501852195222Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Старицкий уезд, Киселевская волость
139. Бабино, село бывшее владельческое, дворов 64, жителей 363, церковь православная, часовня, 2 лавки, 2 красильни

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Киселевская волость
1Бабино1201

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Старицкий район
108991Бабинодеревня56°44'34°17'O-36-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Старицкий муниципальный район, Сельское поселение Луковниково
28653438121д Бабинодеревня
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