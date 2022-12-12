деревня Рубцева, деревня Рубцева, Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Рубцева

Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1646Рубцева (Бугры), д. вл.при рч. Верейке.203027229222
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Скляевская (Каверинская) волость
736. Рубцово, село бывшее владельческое, при речке Верейке, дворов 88, жителей 683, церковь православная, лавка
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