село Айвовое, село Айвовое, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Айвовое

Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
299Эфендикой, д. вл. тат. и дачи вл.при р. Каче.431875347Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Дуванкойская волость
14. Эфендикой, деревня бывшая государственная, при реке Каче, дворов 11, жителей 87, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Бахчисарайский район
797350Айвовоесело44°44,0' с.ш.33°39,0' в.д.L-36-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Бахчисарайский муниципальный район, Тенистовское сельское поселение
35604462106с Айвовоесело
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