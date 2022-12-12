Ершипоси
Вурнарский район, Чувашская Республика (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3939Эрми-пось, выс. каз.при рч. Кошлоушке.8323216869Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1628. Ерши-Пось, деревня бывшая государственная, дворов 167, жителей 802
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ерши-пось, Тойсинскойчуваши1203Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120399Ершипосидеревня55°25'с.ш.47°01'в.д.N-38-023