хутор Пуцитес, хутор Пуцитес, Nirzas pagasts, Ludzas novads (на 2019) — Familio

Пуцитес

Nirzas pagasts, Ludzas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Люцинский уезд, Истрская волость
41Малые ПлеплидеревняколодецЛяудерского, православногоЛяудерскому сельскому обществу8

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Ludzas novads, Nirzas pagasts
Pūcītesagrāk Ludzas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=135503
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