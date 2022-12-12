село Иванчицы, село Иванчицы, Волинська область (на 2018) — Familio

Иванчицы

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Милушская волость
1115. Иванчицы, село бывшее владельческое, при речке Сарне, дворов 26, жителей 280, церковь православная, питейный дом, водяная мельница, пивоваренный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3176Іванчиціселоцентр сільської радир-н Рожищенськийсільрада Іванчицівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close