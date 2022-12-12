деревня Селище, деревня Селище, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Селище

Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Больше-Дворская волость
941. Селище, деревня бывшая владельческая, при реке Тихвинке, дворов 22, жителей 154, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Большедворская волость
76Селище (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Борковского2029506511519812земледелиелесные заработки, пск.Часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район
208797Селищедеревня59°38'33°48'O-36-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Большедворское сельское поселение
41603412291д Селищедеревня
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