село Делакэу, село Делакэу, Новоаненский район (на 2017) — Familio

Делакэу

Новоаненский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Бендерский уезд
433Делакеу (Билакев), с. вл.при р. Днестре.3988255207Церковь православная 1. Па ромная переправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Телицкая волость
270. Делякеу, село царан, при реке Днестре, дворов 124, жителей 499, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Новоаненский район
ДелакэуDelacău
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