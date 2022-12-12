деревня Лукьяново, деревня Лукьяново, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Лукьяново

Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
586Лукьяново, с. вл.при р. Луже.29929116114Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Ильинская волость
83. Лукьяново, село бывшее владельческое, при речке Луже, дворов 26, жителей 154, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Малоярославецкий район
76922Лукьяноводеревня55°00'36°11'N-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Малоярославецкий муниципальный район, Сельское поселение село Кудиново
29623436136д Лукьяноводеревня
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