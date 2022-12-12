деревня Сваруха, деревня Сваруха, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Сваруха

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4879Новая (Сваруха), д. вл.при колодце.121292621
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Панфиловская волость
д. Сваруха-Старая [По страх. списку, в т. ч. 1 дв., 1 ж. п., 2 х. п. — к Лешкинскому общ.]III. Григоровское 1-е общество26918XV—12Покровский на Кештоме приход
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д. Сваруха-СтараяXV. Якушевское обществосмотри № 9
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
388138Сварухадеревня58°25'с.ш.39°03'в.д.O-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Кременевское сельское поселение
78634460296д Сварухадеревня
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