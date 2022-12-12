посёлок Точка 1-я, посёлок Точка 1-я, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Точка 1-я

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
301462Точка 1-япосёлок52°16'с.ш.43°45'в.д.N-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Урусовское сельское поселение
63641484181п Точка 1-япоселок
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