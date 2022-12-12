деревня Бессоново, деревня Бессоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Бессоново

Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
2998Знаменское (Безсоново), с. вл.при рч. Дымке.3718996149Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Безсоновская волость
99. Знаменское (Безсоново), погост, волостное правление, церковь православная, богадельня, сыров., постоялый двор

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Морозовская волость
264БезсоновоСело357915Церковь и церковно-приходская школа и школа грамоты. Петропавловская ярмарка 29 июня.
БезсоновоВладельческая усадьба358731Винокуренный и сыроваренный заводы. Водяная мельница и мелочная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
87119Бессоноводеревня55°06'00"33°47'00"N-36-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Зимницкое сельское поселение
66641445111д Бессоноводеревня
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