Бессоново
Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2998Знаменское (Безсоново), с. вл.при рч. Дымке.3718996149Церковь православная 1. Завод винокуренный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
99. Знаменское (Безсоново), погост, волостное правление, церковь православная, богадельня, сыров., постоялый двор
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
264БезсоновоСело357915Церковь и церковно-приходская школа и школа грамоты. Петропавловская ярмарка 29 июня.
БезсоновоВладельческая усадьба358731Винокуренный и сыроваренный заводы. Водяная мельница и мелочная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87119Бессоноводеревня55°06'00"33°47'00"N-36-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66641445111д Бессоноводеревня