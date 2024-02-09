Починок
Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1907)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- дачный посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
608. Власьевская (Починок), деревня бывшая удельная, при речке Игашке, дворов 2, жителей 16, кирпичный завод
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Власьевская Починокдер.Афанасьевскогопри р. Шашке, впад. в Вагу52025Великониколаевскому