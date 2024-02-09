дачный посёлок Починок, дачный посёлок Починок, Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Починок

Шенкурский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
дачный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Великониколаевская волость
608. Власьевская (Починок), деревня бывшая удельная, при речке Игашке, дворов 2, жителей 16, кирпичный завод

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Великониколаевская волость
Власьевская Починокдер.Афанасьевскогопри р. Шашке, впад. в Вагу52025Великониколаевскому
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