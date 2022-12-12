Покровское
Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1097. Покровское, погост, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь православная, часовня
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
30Село Покровское (Мыза) (пог.)1-го стана, 5-го зем. уч.Церковн. земля10811182955см. +церковная службаземледелие —река Черная. Церковь, часовня, земская школа, фельдшерский пункт, смежен с деревней Трунево.
40Трунево (Село Покровское) (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Маховского131013243755+см.земледелиеторговля лесом—река Черная. Волостное правление, квартира урядника, 2 лавки, казенная винная лавка, смежна с селом Покровским.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36694Покровскоесело58°57'с.ш.35°35'в.д.O-36-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19654404194с Покровскоесело