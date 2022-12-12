деревня Федоровка, деревня Федоровка, Шацкий район, Рязанская область (на 2018) — Familio

Федоровка

Шацкий район, Рязанская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Больше-Екатериновская волость
деревня Федоровка«Ольховское» поч. отд.3019

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
329780Федоровкадеревня54°00'с.ш.41°17'в.д.N-37-083
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