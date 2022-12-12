село Большие Бутырки, село Большие Бутырки, Мантуровский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Большие Бутырки

Мантуровский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2521Репецкие Бутырки, д. каз.при р. Репце.2010110501573
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Погоженская волость
1144. Репецкия Бутырки, село бывшее государственное, при речке Репце, дворов 147, жителей 1083, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Мантуровский район
51178Большие Бутыркисело51°29'37°24'M-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Мантуровский муниципальный район, Сельское поселение Останинский сельсовет
38623426121с Большие Бутыркисело
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