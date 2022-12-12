Воробьевка
Козловский район, Чувашская Республика (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1566Воробьевка, с. каз.при рч. Секерке.222587251340Церковь православная 1. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
852. Воробьевка, село бывшее государственное, дворов 105, жителей 563, церковь православная, почтовая станция, лавка, 4 постоялых двора
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Воробьевка, Ширданскойрусские963Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
693685Воробьевкадеревня55°48'с.ш.48°20'в.д.N-39-001