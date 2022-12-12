деревня Малые Буртасы, деревня Малые Буртасы, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Малые Буртасы

Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1917Малые Буртасы, д. каз.при рч. Улеме.402095258250Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Больше-Кляринская волость
1030. М. Буртасы, деревня бывшая государственная, при речке Улеме, дворов 125, жителей 669, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Больше-Кляринская волость
Буртасы Малые, Бол.-Кляринскойтатары1142
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район
189016Малые Буртасыдеревня55°16'48°56'N-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский муниципальный район, Большебуртасское сельское поселение
92630405111д Малые Буртасыдеревня
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