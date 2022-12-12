село Марьевка, село Марьевка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Марьевка

Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Носовская волость
2555Марьевский поселок, Носовской в.126135250553Сельское правление, церковно-приходская школа, кирп. зав.120257

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Неклиновский район
49755Марьевкасело47°21'00"38°38'00"L-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Неклиновский муниципальный район, Андреево-Мелентьевское сельское поселение
60636428136с Марьевкасело
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