деревня Старое Крещено, деревня Старое Крещено, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Старое Крещено

Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16536Старокрещенская (Крест-Село), д. каз.при рч. Ошле.645336114144
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Ернурская волость
1474. Старокрещенская (Крест-село), деревня бывшая государственная, при речке Ошле, дворов 36, жителей 252, часовня, 3 дегтярных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Оршанский район
199959Старое Крещенодеревня56°48'48°00'O-39-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Оршанский муниципальный район, Великопольское сельское поселение
88640405123д Старое Крещенодеревня
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