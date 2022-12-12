Старое Крещено
Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
16536Старокрещенская (Крест-Село), д. каз.при рч. Ошле.645336114144Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1474. Старокрещенская (Крест-село), деревня бывшая государственная, при речке Ошле, дворов 36, жителей 252, часовня, 3 дегтярных завода
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
199959Старое Крещенодеревня56°48'48°00'O-39-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88640405123д Старое Крещенодеревня