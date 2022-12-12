село Малая Киреевка, село Малая Киреевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Малая Киреевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Устьянская волость
1165. Малая Киреевка, село бывшее владельческое, дворов 168, жителей 914, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Устьянская волость
Кириевка Малая3421541255

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1155Мала Киріївкаселор-н Бершадськийсільрада Осіївська
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