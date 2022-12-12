деревня Нижние Шуни, деревня Нижние Шуни, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Нижние Шуни

Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7987Шунь нижних, д. каз.близь р. Вятки.7018115431452Мечеть. Почтовая станция. Перевоз чрез р. Вятку.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Усадская волость
689. Нижнешунская, деревня бывшая государственная, при речке Нижнешунке, дворов 191, жителей 1168, мечеть, почтовая станция, красильный завод, базар по пятницам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Вятскополянский район
28904Нижние Шунидеревня56°07'51°18'O-39-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Вятскополянский муниципальный район, Среднешунское сельское поселение
33610424106д Нижние Шунидеревня
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