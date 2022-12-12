Нижние Шуни
Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7987Шунь нижних, д. каз.близь р. Вятки.7018115431452Мечеть. Почтовая станция. Перевоз чрез р. Вятку.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
689. Нижнешунская, деревня бывшая государственная, при речке Нижнешунке, дворов 191, жителей 1168, мечеть, почтовая станция, красильный завод, базар по пятницам
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28904Нижние Шунидеревня56°07'51°18'O-39-139
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33610424106д Нижние Шунидеревня