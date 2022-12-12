село Красное, село Красное, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Красное

Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Кизлярский округ
687Аглинцевка (Макаровка), хут. влад. (Аглинцевых).при канаве Атай-Батхан.225653русскиеправославные
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Кизлярский район
145993Красноесело44°06'46°53'L-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Кизлярский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Большеарешевский
82627415116с Красноесело
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