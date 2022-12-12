деревня Ближнее Беляево, деревня Ближнее Беляево, Царицынская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Ближнее Беляево

Царицынская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
400Ближнее Беляево, д. удел.при рч. Чертановке.13852239257
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Царицынская волость
Дер. Ближне-Беляево103станция Царицыно. 384Часовня, земское училище, 2 трактира 3 го разряда, 3 овощных лавки.
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