Никольское
Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4706Никольское (Колчево), с. вл.при рч. Алешинке и колодцах.208226280Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1181. Никольское, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 117, церковь православная, токарн. зав.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Никольское2372322
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61648Никольскоесело55°22'с.ш.37°13'в.д.N-37-015