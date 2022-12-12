село Никольское, село Никольское, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Никольское

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4706Никольское (Колчево), с. вл.при рч. Алешинке и колодцах.208226280Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Красно-Похорская волость
1181. Никольское, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 117, церковь православная, токарн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Красно-Пахорская волость
Село Никольское2372322

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
61648Никольскоесело55°22'с.ш.37°13'в.д.N-37-015
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