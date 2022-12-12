деревня Княжинье, деревня Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Княжинье

Яренский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12176Княжинье, д. каз.при оз. Княжинском.4989155980
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Ленская волость
Княжинье4920

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Ленская волость
1941. Княжинье, деревня бывшая государственная, при озере Княжинском, дворов 18, жителей 117, 2 часовни
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