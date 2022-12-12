село Аллерой, село Аллерой, Курчалоевский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Аллерой

Курчалоевский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Грозненский округ
729Аллерой, с. на р. Мичике.216494504чеченцысуннитыМечетей 2.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Курчалоевский район
162701Аллеройсело43°12'46°18'K-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Курчалоевский муниципальный район, Аллеройское сельское поселение
96612402101с Аллеройсело
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