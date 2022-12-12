деревня Яр-Бишкадак, деревня Яр-Бишкадак, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Яр-Бишкадак

Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2635Смакова (Яр-Бишкадак), деревня.при р. Белой.124235109106Б. — Училище. Пчеловодство, извозничество, плетение лаптей, делание телег, саней. лесной промысел.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ишимбайский район
667155Яр-Бишкадакдеревня53°30'00"56°02'00"N-40-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Урман-Бишкадакский сельсовет
80631475146д Яр-Бишкадакдеревня
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