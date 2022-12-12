деревня Деражичи, деревня Деражичи, Лоевский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Деражичи

Лоевский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Деражицкая волость
696. Деражичи, село бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 71, жителей 325, волостное правление, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Деражичская волость
Деражичи, село920174540582
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Лоевский район, Бывальковский сельсовет
д Деражичи101

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Лоевский район, Бывальковский сельсовет
д. Деражичи103
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close