хутор Джани-Ведено, хутор Джани-Ведено, Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019) — Familio

Джани-Ведено

Веденский муниципальный район, Чеченская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чеченская Республика, Веденский район
162385Жани-Веденохутор42°57'46°12'K-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чеченская Республика, Веденский муниципальный район, Тазен-Калинское сельское поселение
96604437111х Джани-Веденохутор
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