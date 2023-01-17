Заречье
Лидская волость, Лидский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заречье, ф. (пр. ус.), р. Лидзия, жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. —, у. гор. 1 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 1 в., ст. ж. д. Лида 2 в.
Заречье, д., р. Лидзия, жит. 129 (62 м. 67 ж.), дес. 161, раз. см. пред.