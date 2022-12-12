Михайлов Погост
Дновский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11290Михаиловское, село.при р. Полонке.4220131281341Церквей православных 2. Часовня. Лавок 2. Торжок 24 июня.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
336. Михайловский погост, село бывшее владельческое, при реке Полонке, дворов 115, жителей 521, церковь православная, часовня, 2 лавки, 2 красильни, 12 ветряных мельниц, Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
54510Михайлов Погостдеревня57°50'с.ш.30°16'в.д.O-36-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58612411123д Михайлов Погостдеревня