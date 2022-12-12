хутор Акчернский, хутор Акчернский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Акчернский

Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
1965Акчирнский.при рч. Акчирне.177911
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Тепикинская станица
39Акчернский хутор, Тепикинской станицы, при реке Акчерне1113996444435Хуторское правление, приходское училище641187
Хоперский округ, Петровская станица
40Акчернский хутор, Петровской станицы, при балке Акчерне145037172Хут. приказ.2017
Хоперский округ, Павловская станица
41Акчернский хутор, Павловской станицы при балке Акчерне2881310294Хут. приказ.1731

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Урюпинский район
14929Акчернскийхутор50°38,0' с.ш.42°01,0' в.д.M-38-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Урюпинский муниципальный район, Акчернское сельское поселение
18654404106х Акчернскийхутор
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