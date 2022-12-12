село Великоудебное, село Великоудебное, Красногорский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Великоудебное

Красногорский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3658Велико-удебное (Великая Удобна, Большое Удобное), с. вл.при оз. Вихолке.5515170503484Церков православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Петровобудская волость
1047. Великоудебное, село бывшее владельческое, при речке Батовке, дворов 187, жителей 1128, церковь православная, питейный дом, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Красногорский район
68541Великоудебноесело52°54'с.ш.31°40'в.д.N-36-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Красногорский муниципальный район, Красногорское городское поселение
15634151141с Великоудебноесело
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