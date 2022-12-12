Великоудебное
Красногорский муниципальный район, Брянская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3658Велико-удебное (Великая Удобна, Большое Удобное), с. вл.при оз. Вихолке.5515170503484Церков православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1047. Великоудебное, село бывшее владельческое, при речке Батовке, дворов 187, жителей 1128, церковь православная, питейный дом, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
68541Великоудебноесело52°54'с.ш.31°40'в.д.N-36-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15634151141с Великоудебноесело