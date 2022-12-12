село Новый Имян, село Новый Имян, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новый Имян

Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Старо-Кашировская волость
10Ново-Имяново (Кутусаз-Имяново), д. при реч. Кутемелинке, прос. дор., мечеть, хл.-з. маг., бак. лав.748103303291Земледелие

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа ИмәнНовый ИмянТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сармановский район
189606Новый Имянсело55°07'52°26'N-39-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сармановский муниципальный район, Новоимянское сельское поселение
92653444106с Новый Имянсело
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