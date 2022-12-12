Исаково
Некоузская волость, Мологский уезд (на 1901)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2861Исаково, д. каз.при рч. Белуге.3843483112Заводов кожевенных 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1100. Исаково, деревня бывшая государственная, при речке Ильди, дворов 34, жителей 187, 2 лавки, 2 сапожн. зав., овчинный завод, 3 кожевенных заводов
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ИсаковоIV. Николо-Замошское общество92746—Николо-Замошский приходПоказать скан