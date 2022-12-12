деревня Исаково, деревня Исаково, Некоузская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Исаково

Некоузская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
2861Исаково, д. каз.при рч. Белуге.3843483112Заводов кожевенных 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Некоузская волость
1100. Исаково, деревня бывшая государственная, при речке Ильди, дворов 34, жителей 187, 2 лавки, 2 сапожн. зав., овчинный завод, 3 кожевенных заводов

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Некоузская волость
д. ИсаковоIV. Николо-Замошское общество92746Николо-Замошский приход
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