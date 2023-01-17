Населенное место

Викторишки, з., спл. р. Вилейка, жит. 35 (20 м. 15 ж.), дес. 36, у. гор. 11 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Ново-Вилейск 11 в.