деревня Кудаши, деревня Кудаши, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Кудаши

Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Ядринский уезд
3695Кудаши, окол. каз.при рч. Тошнарке.213386223245
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Ядринский уезд, Ядринская волость
1682. Кудаши, околодок бывший государственный, при речке Пошнарке, дворов 99, жителей 569

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ядринский уезд, Ядринская волость
Кудаши, Ядринскойчуваши857
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Ядринский район
141577Кудашидеревня56°01'с.ш.46°23'в.д.O-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ядринский муниципальный район, Чебаковское сельское поселение
97653480111д Кудашидеревня
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