деревня Мустаева, деревня Мустаева, Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886) — Familio

Мустаева

Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
863Мустаева, д. башк.при рч. Малом Худолазе.2083069198234Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Бурзянская 2-я волость
447. Мустаева, деревня бывшая государственная, при речке М. Худолазе, дворов 74, жителей 510, мечеть
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