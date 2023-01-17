деревня Киняусь, деревня Киняусь, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Киняусь

Вятскополянский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
8016Кинсус (Спасский поч.), д. каз.при рч. Киняуске.661251174200
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Усадская волость
687. Кинауская (Спасский Починок), деревня бывшая государственная, при речке Кинауске, дворов 64, жителей 500

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Вятскополянский район
236058Киняусьдеревня56°09'51°06'O-39-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Вятскополянский муниципальный район, Ершовское сельское поселение
33610406106д Киняусьдеревня
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